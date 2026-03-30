Задержанные в Калифорнии в январе россиянки до сих пор остаются под стражей

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Две гражданки РФ, задержанные в январе якобы за въезд на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон (штат Калифорния), спустя более чем два месяца остаются под стражей в иммиграционном центре временного содержания в районе Отай-Месса в городе Сан-Диего, свидетельствуют данные базы Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США.
Наталья Дудина и Кристина Малышко были задержаны в Калифорнии 17 января, под стражей они находятся около двух с половиной месяцев. В графе статус у двоих россиянок указано «находятся под стражей у ICE», как место содержания под стражей указан центр временного содержания в районе Отай-Месса.
В феврале представитель ICE сообщал ТАСС, что женщины останутся под стражей в учреждении службы до окончания разбирательства, причем отметил, что Дудиной грозит депортация из США. По его словам, в 2023 году ее задерживала полиция Лос-Анджелеса «за домашнее насилие и нападение», однако позднее сотрудники правоохранительных органов отпустили ее. В ICE также рассказали, что упомянутые россиянки въехали в США 11 декабря 2021 года через сухопутный пропускной пункт Сан-Исидро на границе с Мексикой.