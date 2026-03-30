AP: В КНДР испытали двигатель для ракеты, достигающей материковой части США

Северная Корея (КНДР) успешно провела наземное испытание модернизированного твердотопливного двигателя для баллистической ракеты, способной достичь территории материковой части США. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщило агентство Associated Press (AP).
Испытание является частью пятилетней программы по наращиванию военного потенциала страны, нацеленной на модернизацию «средств стратегического удара». Новый двигатель, изготовленный из углеродного композита, продемонстрировал максимальную тягу около 2,5 тысяч килоньютонов (кН). Этот показатель превышает тягу предыдущей установки, испытанной в сентябре 2025 года, которая составляла 1,97 тысяч кН.
Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал при проведении испытаний, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что правительство США считает, что главные угрозы для страны исходят от России, Китая, Ирана, КНДР и Пакистана. На сайте разведывательного сообщества об угрозах безопасности утверждают, что, несмотря на растущее распространение ударных беспилотников, перечисленные страны «будут и впредь отдавать приоритет передовым ракетам, способным представлять угрозу для США».