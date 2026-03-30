Мошенники внедрили схему обмана под предлогом переноса чатов в другой мессенджер

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Обман под предлогом переноса или переезда чата в другой мессенджер стал одной из схем телефонных мошенников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.
«Распространенной схемой является обман под предлогом переноса или переезда чата на другую платформу либо в локальный или рабочий чат. Жертве предлагается пройти по ссылке или ввести код подтверждения, что приводит к передаче сессии и захвату аккаунта», — сказали в пресс-центре.
В МВД также добавили, что значительная доля случаев мошенничества связана с рассылкой людям вредоносных файлов, замаскированных под фото- или видеоматериалы с вопросом, они ли на видео. «Установка таких файлов (в формате APK) приводит к внедрению вредоносного программного обеспечения, обеспечивающего удаленный доступ к устройству, банковским приложениям и платежным данным», — пояснили в министерстве.