Мошенники внедрили схему обмана под предлогом переноса чатов в другой мессенджер

В МВД также добавили, что значительная доля случаев мошенничества связана с рассылкой людям вредоносных файлов, замаскированных под фото- или видеоматериалы с вопросом, они ли на видео. «Установка таких файлов (в формате APK) приводит к внедрению вредоносного программного обеспечения, обеспечивающего удаленный доступ к устройству, банковским приложениям и платежным данным», — пояснили в министерстве.