Irna: полковник Закарияи погиб в результате атаки США и Израиля

«Командир подразделения охраны Организации природных ресурсов погиб», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Агентство уточняет, что Закарияи был ранен во время атаки на Организацию природных ресурсов. Несмотря на усилия медиков, спасти полковника не удалось.
Ранее КСИР официально подтвердил смерть генерал-майора Голамрезы Солеймани, возглавлявшего военизированное ополчение «Басидж». Члены ополччения пообещали ответить на смерть своего лидера.
Как сообщал KP.RU, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб в результате удара США и Израиля. Вместе с ним погиб его сын Мортаза. В результате атаки был убит начальник службы охраны Лариджани.