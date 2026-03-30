Irna: полковник Закарияи погиб в результате атаки США и Израиля

В Иране погиб руководитель подразделения охраны Организации природных ресурсов.

Источник: Комсомольская правда

Глава подразделения охраны Организации природных ресурсов полковник Маджид Закарияи погиб в результате удара, проведенного США и Израилем. Об этом сообщает агентство Irna.

«Командир подразделения охраны Организации природных ресурсов погиб», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Агентство уточняет, что Закарияи был ранен во время атаки на Организацию природных ресурсов. Несмотря на усилия медиков, спасти полковника не удалось.

Ранее КСИР официально подтвердил смерть генерал-майора Голамрезы Солеймани, возглавлявшего военизированное ополчение «Басидж». Члены ополччения пообещали ответить на смерть своего лидера.

Как сообщал KP.RU, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб в результате удара США и Израиля. Вместе с ним погиб его сын Мортаза. В результате атаки был убит начальник службы охраны Лариджани.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
