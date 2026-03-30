В Ираке дроны атаковали дипломатические объекты США

Логистический центр посольства США в Ираке рядом с международным аэропортом Багдада и американское генконсульство в Эрбиле стали объектами атак. Об этом сообщает Shafaq News.
По информации портала, атаковавший консульство беспилотник был сбит. Сведения о повреждениях не поступили. В течение последних нескольких часов в районе аэропорта Багдада были перехвачены еще несколько дронов.
Ранее два дрона атаковали посольство США в Эр-Рияде. Это привело к возгоранию на территории дипмиссии. В момент атаки в здании никого не было, что позволило избежать жертв и пострадавших.
Как сообщал KP.RU, после атаки дрона в посольстве США в Багдаде вспыхнул пожар. Целью беспилотника были системы ПВО, расположенные на территории дипмиссии. В результате удара был поврежден радар системы противовоздушной обороны посольства.