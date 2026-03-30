Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ираке дроны атаковали дипломатические объекты США

Логистический центр США и генконсульство в Эрбиле подверглись атакам.

Источник: Комсомольская правда

Логистический центр посольства США в Ираке рядом с международным аэропортом Багдада и американское генконсульство в Эрбиле стали объектами атак. Об этом сообщает Shafaq News.

По информации портала, атаковавший консульство беспилотник был сбит. Сведения о повреждениях не поступили. В течение последних нескольких часов в районе аэропорта Багдада были перехвачены еще несколько дронов.

Ранее два дрона атаковали посольство США в Эр-Рияде. Это привело к возгоранию на территории дипмиссии. В момент атаки в здании никого не было, что позволило избежать жертв и пострадавших.

Как сообщал KP.RU, после атаки дрона в посольстве США в Багдаде вспыхнул пожар. Целью беспилотника были системы ПВО, расположенные на территории дипмиссии. В результате удара был поврежден радар системы противовоздушной обороны посольства.

