Минобрнауки формирует базу сайтов для включения в «белый список»

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Официальный сайт Минобрнауки России уже включен в «белый список» ресурсов, доступ к которым гарантированно сохраняется при замедлении интернета. База сайтов подведомственных организаций для внесения в реестр сейчас формируется, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
«Помимо официального сайта министерства, уже включенного в “белый список”, у Минобрнауки России отсутствуют сетевые ресурсы, требующие внесения в данный реестр. Функционирование суперсервиса “Поступление в вуз онлайн” обеспечивается Минобрнауки России совместно с Минцифры России и Рособрнадзором через портал “Госуслуги”. База официальных сайтов подведомственных организаций для внесения их в “белый список” формируется Минобрнауки России в настоящее время», — говорится в сообщении.
Ранее Минпросвещения предложило включить образовательные ресурсы в «белый список».
В предлагаемый перечень вошли официальный сайт и сервисы ведомства, цифровые помощники ученика, педагога и родителя, единый федеральный портал дополнительного профессионального педагогического образования.
Ресурсы из «белого списка» будут функционировать в периоды замедления или отсутствия доступа к интернету, что позволит сохранить непрерывность образовательного процесса.