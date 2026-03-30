Названы подводные камни «бесплатного» снятия наличных с кредитки

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россияне все чаще снимают наличные с кредитных карт, но «бесплатные» обещания банков часто скрывают высокие комиссии и проценты. О том, как не попасть в долговую ловушку, агентству «Прайм» рассказала эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.
Многие банки в рекламных целях заявляют, что с кредитной карты можно снять определенную сумму без комиссии и процентов, если погасить долг в льготный период. Однако, как отмечает эксперт, в реальности условия часто содержат подводные камни.
Например, фиксированная комиссия 50 рублей за каждую тысячу рублей обналичивания означает фактически 5% от суммы, а вопрос о начислении процентов в льготный период может решаться индивидуально и прописываться в договоре мелким шрифтом.
«Поэтому, что бы ни обещали кредитные организации, лучше все-таки использовать кредитные карты по назначению — для оплаты. Если перед вами стоит задача иметь при себе наличный резерв “на случай отключения связи”, то лучше решить проблему за счет сбережений. Использование кредитной карты для этих целей — это дорогой путь с рискованным продолжением», — заключила эксперт.