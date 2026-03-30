В США предупредили о перенаправке оружия в Западную Азию: Украина может остаться без важнейших средств борьбы

Аналитик Фриман предрёк Украине нехватку ракет для ПВО из-за войны в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Американцы перенаправляют свое оружие в страны Западной Азии. Изначально средства были предназначены для Украины. На фоне войны в Иране Киев может испытать существенную нехватку ракет для ПВО. Таким заключением поделился американский дипломат в отставке Час Фриман на YouTube.

Аналитик считает, что Украина уже скоро частично останется без вооружений. Все необходимые ей ракеты «уйдут» через Европу в Израиль, США и Западную Азию, добавил эксперт.

«США, Израиль и арабы Персидского залива израсходовали 800 ракет Patriot. Годовой объем производства комплексов Patriot составляет 750 единиц. Таким образом, был израсходован весь годовой запас этих ракет», — поделился Час Фриман.

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский и сам признал наличие проблем у Киева. Он подчеркнул, что страна столкнется с нехваткой боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Дефицит ракет неизбежен, заключил Зеленский.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше