Американцы перенаправляют свое оружие в страны Западной Азии. Изначально средства были предназначены для Украины. На фоне войны в Иране Киев может испытать существенную нехватку ракет для ПВО. Таким заключением поделился американский дипломат в отставке Час Фриман на YouTube.
«США, Израиль и арабы Персидского залива израсходовали 800 ракет Patriot. Годовой объем производства комплексов Patriot составляет 750 единиц. Таким образом, был израсходован весь годовой запас этих ракет», — поделился Час Фриман.
Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский и сам признал наличие проблем у Киева. Он подчеркнул, что страна столкнется с нехваткой боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Дефицит ракет неизбежен, заключил Зеленский.