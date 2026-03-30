Самолет в Атланте экстренно эвакуировали из-за ложной угрозы взрыва

В международном аэропорту Хартсфилд-Джексон (Атланта, США) самолет авиакомпании Frontier Airlines, следовавший рейсом из штата Огайо, был экстренно перенаправлен на удаленную стоянку из-за угрозы безопасности. Причиной стало заявление одного из пассажиров о наличии взрывного устройства на борту. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил телеканал Fox 5 Atlanta со ссылкой на данные полиции и представителя авиакомпании.
По данным правоохранительных органов, мужчина начал вести себя агрессивно, угрожал женщине и заявил экипажу, что у него при себе бомба. В соответствии со стандартными протоколами безопасности, самолет отбуксировали подальше от терминала, а пассажиров эвакуировали и доставили в здание аэропорта на автобусах.
На место прибыли экстренные службы, включая пожарные расчеты и медиков. После тщательной проверки власти пришли к выводу, что угроза была ложной. Полиция Атланты охарактеризовала задержанного как «недисциплинированного пассажира», подчеркнув, что инцидент не квалифицируется как попытка угона воздушного судна.
В настоящее время расследованием дела занимается Федеральное бюро расследований (ФБР). Личность задержанного пока не раскрывается, также не уточняется, были ли предъявлены ему официальные обвинения, говорится в сообщении.
До этого жительница Бангладеш сообщила о бомбе в самолете, чтобы сорвать побег сына с любовницей в Непал. Саперы и кинологи три часа обыскивали самолет, но ничего не нашли.