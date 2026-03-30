Задержанные у военной базы США россиянки находятся в иммиграционном центре

Задержанные после попытки заезда на территорию американской военной базы «Кэмп Пендлтон» россиянки уже более трех месяцев находятся в иммиграционном центре Сан-Диего. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агенства, Кристина и Наталия до сих пор числятся под стражей. Девушки продолжают пребывать в иммиграционном центре Otay Mesa Detention Center в Калифорнии.
Напомним, путешествие двух жительниц Самары по Калифорнии завершилось арестом и угрозой тюремного заключения. Инцидент произошел во время поездки Кристины и Наталии на автомобиле в районе Сан-Диего.
Как писал KP.RU, следуя указаниям навигатора, девушки съехали с трассы, чтобы пообедать в McDonald’s. Они оказались на территории американской военной базы. Там туристок задержали и поместили под арест. Согласно американским законам, им может грозить до шести месяцев тюремного заключения.