Задержанные у военной базы США россиянки находятся в иммиграционном центре

Две россиянки более трех месяцев удерживаются под стражей в США.

Источник: Комсомольская правда

Задержанные после попытки заезда на территорию американской военной базы «Кэмп Пендлтон» россиянки уже более трех месяцев находятся в иммиграционном центре Сан-Диего. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агенства, Кристина и Наталия до сих пор числятся под стражей. Девушки продолжают пребывать в иммиграционном центре Otay Mesa Detention Center в Калифорнии.

Напомним, путешествие двух жительниц Самары по Калифорнии завершилось арестом и угрозой тюремного заключения. Инцидент произошел во время поездки Кристины и Наталии на автомобиле в районе Сан-Диего.

Как писал KP.RU, следуя указаниям навигатора, девушки съехали с трассы, чтобы пообедать в McDonald’s. Они оказались на территории американской военной базы. Там туристок задержали и поместили под арест. Согласно американским законам, им может грозить до шести месяцев тюремного заключения.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше