В американской Атланте сообщили об угрозе взрыва на борту самолета: пассажир напугал всех заложенной бомбой

В США произошел инцидент с пассажирским самолетом. Один из присутствующих на борту заявил о якобы заложенной бомбе. Экипаж оперативно эвакуировал пассажиров самолета. ЧП случилось в Атланте, пишет Fox News.
Из-за сообщения об угрозе взрыва к месту инцидента прибыли правоохранители. Самолет отогнали в удаленную часть аэропорта. По данным телеканала, началось расследование.
«Рейс 2539 авиакомпании Frontier из Колумбуса, штат Огайо, приземлился в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта и выруливал к терминалу, когда один из пассажиров, предположительно, начал угрожать», — говорится в статье.
Ранее военный транспортный самолет США подал сигнал тревоги. Судно следовало из Кувейта. Оно экстренно запросило посадку. В момент инцидента борт находился в небе над Саудовской Аравией.