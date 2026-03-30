Более 8 млрд рублей направят на медицину Хабаровского края до 2030 года

Медицинская помощь станет доступнее и качественнее для жителей Хабаровского края: новые поликлиники в растущих микрорайонах, современные ФАПы в отдаленных селах, десятки капитально отремонтированных больниц и сотни единиц медицинского оборудования. Все это ждет жителей Хабаровского края в ближайшие пять лет благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На эти цели направят порядка 8 млрд рублей, и работы уже стартуют в 2026 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«На 2026−2030 года средства распределили по ключевым направлениям: 2,99 млрд рублей направят на закупку оборудования, 2,97 млрд рублей — на строительство новых объектов, 1,64 млрд рублей — на капитальные ремонты. Отдельно 396 млн рублей предусмотрено на установку быстровозводимых модульных конструкций в отдаленных населенных пунктах», — говорится в сообщении.
В планах до 2030 года — построить детскую и взрослую поликлиники в микрорайоне Ореховая Сопка в Хабаровске. Для жителей отдаленных сел и поселков установят 22 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пункта и одну амбулаторию. Модульные конструкции появятся в Ванинском, Николаевском, Нанайском, Вяземском, Бикинском, Аяно-Майском и районе имени Лазо. Кроме того, для нужд центральных районных больниц предусмотрена закупка специализированного автотранспорта, обеспечивающего доставку пациентов из отдаленных населенных пунктов в медицинские организации.
Уже в 2026 году начнется строительство трех объектов: ФАПов в селе Кукан Хабаровского района и поселке Чныррах Николаевского района, а также амбулатории в поселке Высокогорное Ванинского района.
Капитальный ремонт в новую пятилетку проведут на 25 объектах здравоохранения. В 2026 году работы затронут амбулатории в селах Красицкое Вяземского района и Бычиха Хабаровского района, а также ФАПы в селах Константиновка Николаевского района, Гаровка-2 и Тополево Хабаровского района.
Серьезное внимание уделено техническому оснащению отрасли. До 2030 года в медицинские учреждения края поступит 264 единицы медицинского оборудования на общую сумму почти 3 млрд рублей. Среди закупок — аппараты МРТ, флюорографические, маммографические и рентгенологические системы. Уже в 2026 году больницы получат 30 единиц техники, включая универсальные ультразвуковые системы, стационарные рентген-аппараты и магнитно-резонансные томографы.
Параллельно с новыми планами в регионе завершают объекты, строительство которых началось ранее. В 2026 году будут сданы амбулатории в селах Лидога и Найхин Нанайского района, а также ФАП в селе Усть-Орочская Ванинского района.
Более 8 млрд рублей направят на медицину Хабаровского края до 2030 года. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
Более 8 млрд рублей направят на медицину Хабаровского края до 2030 года. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
Напомним, что в 2025 году работа по модернизации первичного звена также велась активно. В крае смонтировали 16 фельдшерско-акушерских пунктов и одну модульную поликлинику, а также провели капитальный ремонт в 12 медучреждениях. В больницы поступило более 1,2 тысяч единиц оборудования и 13 автомобилей для доставки пациентов. Общий объем финансирования отрасли в 2025 году составил 71 млрд рублей.
