Более 8 млрд рублей направят на медицину Хабаровского края до 2030 года

Медицинская помощь станет доступнее и качественнее для жителей Хабаровского края: новые поликлиники в растущих микрорайонах, современные ФАПы в отдаленных селах, десятки капитально отремонтированных больниц и сотни единиц медицинского оборудования. Все это ждет жителей Хабаровского края в ближайшие пять лет благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На эти цели направят порядка 8 млрд рублей, и работы уже стартуют в 2026 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.