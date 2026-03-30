Джонсон: из-за конфликта в Иране в мире резко сократится выпуск чипов

В результате операции Соединённых Штатов и Израиля в Иране в мире резко сократится выпуск чипов, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.
Он уточнил, что это связано с гелием.
«Есть вопрос с гелием. Оказывается — кто бы мог подумать! — что Персидский залив также является крупным источником гелия, который используется для производства компьютерных чипов», — сказал Джонсон.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Джонсон отметил, что во всём мире может «существенно пострадать производство всех видов продукции», где используются чипы, в том числе вооружение.
«Теперь эти чипы не производятся, потому что нет гелия. А если их не производят, то компьютеры, мобильные телефоны, ракеты Tomahawk и всё остальное, что зависит от этих чипов, становятся недоступными», — заявил он.
Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Ранее сообщалось, что Министерство войны Соединённых Штатов готовит многонедельную наземную операцию на территории Ирана.