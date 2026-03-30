Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джонсон: из-за конфликта в Иране в мире резко сократится выпуск чипов

В результате операции Соединённых Штатов и Израиля в Иране в мире резко сократится выпуск чипов, в том числе для оружия, заявил Ларри Джонсон.

Источник: Аргументы и факты

В результате операции Соединённых Штатов и Израиля в Иране в мире резко сократится выпуск чипов, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.

Он уточнил, что это связано с гелием.

«Есть вопрос с гелием. Оказывается — кто бы мог подумать! — что Персидский залив также является крупным источником гелия, который используется для производства компьютерных чипов», — сказал Джонсон.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Джонсон отметил, что во всём мире может «существенно пострадать производство всех видов продукции», где используются чипы, в том числе вооружение.

«Теперь эти чипы не производятся, потому что нет гелия. А если их не производят, то компьютеры, мобильные телефоны, ракеты Tomahawk и всё остальное, что зависит от этих чипов, становятся недоступными», — заявил он.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

Ранее сообщалось, что Министерство войны Соединённых Штатов готовит многонедельную наземную операцию на территории Ирана.