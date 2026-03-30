Священник рассказал о самом скромном церковном празднике

Лазарева суббота — предпоследняя суббота перед праздником Пасхи, которая в 2026 году выпадает на 4 апреля. В этот день Церковь вспоминает о чуде воскресения Лазаря в Вифании, в доме которого не раз гостил Христос. Узнав о его болезни, Иисус с апостолами прибыл в Вифанию уже после того, как Лазарь умер и был похоронен, и на четвёртый день после смерти воскресил его, приказав покойному: «Лазарь, тебе говорю — восстань!».