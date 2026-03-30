В России планируют создать центры просвещения по оказанию первой помощи

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Просветительские центры по оказанию первой помощи планируется открыть в России в рамках утвержденной концепции развития в стране первой помощи. Об этом следует из документа, который изучил ТАСС.
«Одним из основных направлений реализации настоящей концепции является взаимодействие с бизнесом. Взаимодействие с бизнесом в рамках реализации настоящей концепции включает следующие направления: поддержка инициатив со стороны бизнеса по разработке и реализации программ, направленных на повышение уровня грамотности в вопросах оказания первой помощи и культуры первой помощи собственных работников в рамках внутреннего корпоративного образования; создание центров просвещения по вопросам оказания первой помощи, работающих на регулярной основе, продвижение грамотности в вопросах оказания первой помощи и культуры первой помощи», — говорится в документе.
Концепция также предусматривает вовлечение бизнеса в добровольческую, волонтерскую деятельность, касающуюся первой помощи.
Ранее правительство РФ утвердило Концепцию развития в России первой помощи до 2036 года. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.