«Перенос чата в другой мессенджер»: как мошенники захватывают аккаунты россиян

МВД: мошенники обманывают россиян, предлагая перенести чат в другой мессенджер.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали использовать схему обмана, предлагая перенести чат на другую платформу, чтобы завладеть аккаунтами пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Распространенной схемой является обман под предлогом переноса или переезда чата на другую платформу либо в локальный или рабочий чат», — рассказали ТАСС правоохранители.

Жертвам отправляют ссылки или просят ввести код подтверждения. По данным МВД, это приводит к передаче сессии и компрометации аккаунта.

Многие случаи мошенничества связаны с рассылкой вредоносных файлов. Они замаскированы под фото или видеоматериалы с вопросом, находитесь ли вы на видео. Установка таких файлов обеспечивает удаленный доступ к устройству, банковским приложениям и платежным данным.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники начали тайно устанавливать шпионские программы на устройства россиян. Они занимают минимум памяти, загружаются автоматически и не требуют дополнительных разрешений для доступа. Обнаружить их можно только с помощью антивирусных и защитных приложений.