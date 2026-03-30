«Перенос чата в другой мессенджер»: как мошенники захватывают аккаунты россиян

Мошенники начали использовать схему обмана, предлагая перенести чат на другую платформу, чтобы завладеть аккаунтами пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
«Распространенной схемой является обман под предлогом переноса или переезда чата на другую платформу либо в локальный или рабочий чат», — рассказали ТАСС правоохранители.
Жертвам отправляют ссылки или просят ввести код подтверждения. По данным МВД, это приводит к передаче сессии и компрометации аккаунта.
Многие случаи мошенничества связаны с рассылкой вредоносных файлов. Они замаскированы под фото или видеоматериалы с вопросом, находитесь ли вы на видео. Установка таких файлов обеспечивает удаленный доступ к устройству, банковским приложениям и платежным данным.
