Трамп назвал хорошими переговоры между США и Ираном: когда будет достигнуто соглашение

Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал ход непрямых переговоров между США и Ираном. Он сообщил, что контакты ведутся через Пакистан. Президент США выразил надежду на «достаточно быстрое» заключение сделки о мире. Об этом он сказал в интервью The Financial Times.
Как отмечает газета, Дональд Трамп намерен завершить боевые действия в Иране. Он считает, что достигнуть соглашения возможно.
«Трамп подчеркнул, что непрямые переговоры между США и Ираном через пакистанских “эмиссаров” идут хорошо», — оповестил автор материала.
Тегеран при этом посетовал на «двойную игру» Вашингтона. США посылают Ирану сигналы о переговорах. При этом в Вашингтоне говорят о возможном наземном наступлении на исламское государство, заметил председатель Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф.