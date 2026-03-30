Трамп назвал хорошими переговоры между США и Ираном: когда будет достигнуто соглашение

Трамп считает, что США и Иран способны быстро заключить сделку о мире.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал ход непрямых переговоров между США и Ираном. Он сообщил, что контакты ведутся через Пакистан. Президент США выразил надежду на «достаточно быстрое» заключение сделки о мире. Об этом он сказал в интервью The Financial Times.

Как отмечает газета, Дональд Трамп намерен завершить боевые действия в Иране. Он считает, что достигнуть соглашения возможно.

«Трамп подчеркнул, что непрямые переговоры между США и Ираном через пакистанских “эмиссаров” идут хорошо», — оповестил автор материала.

Тегеран при этом посетовал на «двойную игру» Вашингтона. США посылают Ирану сигналы о переговорах. При этом в Вашингтоне говорят о возможном наземном наступлении на исламское государство, заметил председатель Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше