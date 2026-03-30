Комсомольские полицейские провели необычный урок для студентов

Сотрудники МВД наглядно показали будущим судомеханикам, как секунда может разрушить жизнь.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники городской полиции посетили Судомеханический техникум, чтобы провести с учащимися профилактические беседы. Темы затронули самые острые: от противодействия наркоторговле до безопасности на дорогах. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков Анна Макаренко подробно объяснила студентам, как вести себя при обнаружении подозрительных «закладчиков». Главное правило: не пытаться задерживать их самостоятельно и ни в коем случае не трогать «тайники». Полицейский посоветовала запомнить внешность злоумышленника, приметы его транспорта и направление движения, после чего немедленно звонить в дежурную часть.

Особое впечатление на студентов произвело выступление инспектора ГИБДД Гульнары Ушаковой. Чтобы показать хрупкость человеческой жизни, она провела эксперимент: предложила ребятам написать свои сокровенные мечты на стикерах и приклеить их к надутому воздушному шару. В следующее мгновение инспектор резко лопнула шар. Разлетевшиеся в стороны бумажки стали символом того, как в одну секунду из-за неосторожности на дороге или вождения без прав могут оборваться все надежды и стремления.

Полицейские уверены: такие встречи помогают молодежи осознать ответственность за свои решения. Студенты поблагодарили стражей порядка за честный и наглядный разговор.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru