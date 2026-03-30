Комсомольские полицейские провели необычный урок для студентов

Особое впечатление на студентов произвело выступление инспектора ГИБДД Гульнары Ушаковой. Чтобы показать хрупкость человеческой жизни, она провела эксперимент: предложила ребятам написать свои сокровенные мечты на стикерах и приклеить их к надутому воздушному шару. В следующее мгновение инспектор резко лопнула шар. Разлетевшиеся в стороны бумажки стали символом того, как в одну секунду из-за неосторожности на дороге или вождения без прав могут оборваться все надежды и стремления.