Мэр назвал численность населения увеличившегося Красноярска

На начало 2026 года численность жителей большого Красноярска составила 1 млн 259 тысяч человек. Об этом сообщил мэр в своих соцсетях.
Сергей Верещагин отметил, что рост количества населения произошел не только за счет пространственных изменений округа:
«В старых границах горожан стало больше примерно на 5 тысяч 600. Но, конечно, добавили и новые территории — почти 41 тысячу. Увеличение населения — показательная тенденция в оценке развития города и его перспектив со стороны жителей».
Напомним, городом-миллионником Красноярск стал в 2012 году.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.