Миротворец ООН погиб при взрыве снаряда на юге Ливана

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) сообщили о гибели одного и ранении другого миротворца в результате взрыва снаряда на позиции организации. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 30 марта, в районе Адчит-эль-Кусейр. Об этом говорится в официальном заявлении структуры.
Пострадавший миротворец в настоящий момент находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. В официальном заявлении структуры подчеркивается, что происхождение снаряда пока остается неизвестным. ВСООНЛ уже инициировали расследование для установления всех обстоятельств случившегося, говорится в заявлении.
28 марта израильский беспилотник атаковал машину в районе Джизина на юге Ливана. В ней находились корреспонденты телеканалов Al-Mayadeen и Al-Manar.
До этого глава бюро RT в Ливане Стив Суини и оператор получили ранения на юге страны. По их словам, израильский самолет выпустил ракету по их машине, когда они пересекали мост.
После официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на фоне того, как журналистов убивают во время конфликтов в секторе Газа, удар израильской армии нельзя назвать случайностью.