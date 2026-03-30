Трамп заявил, что хотел бы забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы «забрать» нефть в Иране по венесуэльскому сценарию, сообщает Financial Times.
«Честно говоря, больше всего я хотел бы забрать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: “Зачем ты это делаешь?” Но они глупые люди», — сказал он в разговоре с изданием.
В материале сказано, что Трамп сравнил этот шаг с операцией США в Венесуэле, нефтяную отрасль которой Соединённые Штаты намерены «какое-то время контролировать».
Кроме того, он не исключил, что США попробуют «захватить» иранский остров Харк.
Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
В январе американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены.
Ранее сообщалось, что Министерство войны Соединённых Штатов готовит многонедельную наземную операцию на территории Ирана.