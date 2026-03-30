Трамп заявил, что хотел бы забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы «забрать» нефть в Иране по венесуэльскому сценарию, сообщает Financial Times.

«Честно говоря, больше всего я хотел бы забрать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: “Зачем ты это делаешь?” Но они глупые люди», — сказал он в разговоре с изданием.

В материале сказано, что Трамп сравнил этот шаг с операцией США в Венесуэле, нефтяную отрасль которой Соединённые Штаты намерены «какое-то время контролировать».

Кроме того, он не исключил, что США попробуют «захватить» иранский остров Харк.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

В январе американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены.

Ранее сообщалось, что Министерство войны Соединённых Штатов готовит многонедельную наземную операцию на территории Ирана.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
