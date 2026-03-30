Важный участок дороги отремонтируют в Хабаровском крае в этом году

В этом году в Хабаровском крае отремонтируют съезд № 3 «Подъезд к Матвеевскому шоссе от км 9 автомобильной дороги “Обход г. Хабаровска км 0 — км 13”». Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
«Отрезок, ведущий к филиалу детской городской поликлиники № 24 на улице Мирной, 12, имеет важное значение для жителей района. Это один из приоритетных участков ремонта региональной сети Хабаровского края. Он обеспечивает доступ к учреждению, предоставляющему широкий спектр медицинских услуг», — говорится в сообщении.
Дорожные мероприятия отличаются комплексным подходом, объединяющим современные оптимальные решения. В рамках проекта на отрезке длиной 0,97 км будут выполнены: восстановление водоотвода, расчистка кюветов, ликвидация пучинистых участков, восстановление и укрепление обочин, установка бортовых камней. Также на объекте установят новые тротуары, автопавильоны, проведут монтаж пешеходных и металлических перильных ограждений, установят 52 дорожных знака на металлических оцинкованных стойках, нанесут горизонтальную дорожную разметку краской с добавлением микростеклошариков. Работы по приведению участка в порядок завершат до 30 августа 2026 года.
Основная часть средств — 43,7 млн рублей поступит из федерального бюджета, еще более 1,3 млн рублей выделят из краевого бюджета.
Отметим, что в текущем сезоне в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе будет модернизировано16 участков дорожной сети и 3 мостовых сооружения. Это поможет сделать важные социальные объекты доступнее для жителей края.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в этом году благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в крае отремонтируют более 14 км автодороги «Подъезд к с. Дружба», примыкающей к федеральной трассе А-376 «Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре».