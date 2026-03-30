Важный участок дороги отремонтируют в Хабаровском крае в этом году

Дорожные мероприятия отличаются комплексным подходом, объединяющим современные оптимальные решения. В рамках проекта на отрезке длиной 0,97 км будут выполнены: восстановление водоотвода, расчистка кюветов, ликвидация пучинистых участков, восстановление и укрепление обочин, установка бортовых камней. Также на объекте установят новые тротуары, автопавильоны, проведут монтаж пешеходных и металлических перильных ограждений, установят 52 дорожных знака на металлических оцинкованных стойках, нанесут горизонтальную дорожную разметку краской с добавлением микростеклошариков. Работы по приведению участка в порядок завершат до 30 августа 2026 года.