Почему девушки делают каре после расставания

«Мужчины, читая это, удивляются: "При чем тут стрижка?". А дело в дофамине. Когда женщина сидит в кресле парикмахера и смотрит, как падают пряди, мозг получает мощное подкрепление: "Я действую, я меняю, я результат". Каре — самый быстрый способ увидеть перемену зеркально. Я рекомендую своим пациенткам не просто стричься, а добавить ритуал. Например, перед тем как смыть отрезанные волосы, мысленно поблагодарить их за прошлое и плюнуть (символически) на то, что осталось позади. И да, каре всегда выглядит дерзко, а дерзость — это антоним жертвы».