Трамп не возражает против поставок нефти на Кубу, включая российскую

Президент США заявил, что его не беспокоят поставки нефти на Кубу.

Источник: Комсомольская правда

США не возражают против поставок нефти на Кубу, включая российскую. Об этом журналистам заявил американский лидер Дональд Трамп на борту своего самолета.

«Если какая-либо страна хочет поставить нефть на Кубу в настоящее время, то ничего не имею против, неважно, Россия это или нет. Меня это не очень беспокоит», — отметил глава Белого дома.

Напомним, после обновления лицензии Минфина США Куба была включена в список стран, которым запрещено принимать российскую нефть. Целью изменений является снижение давления на мировые нефтяные рынки на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва поддерживает постоянный контакт с кубинскими партнерами. По его словам, Россия рассматривает различные варианты помощи Кубе в условиях текущих трудностей.

