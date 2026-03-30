Трамп не возражает против поставок нефти на Кубу, включая российскую

США не возражают против поставок нефти на Кубу, включая российскую. Об этом журналистам заявил американский лидер Дональд Трамп на борту своего самолета.
«Если какая-либо страна хочет поставить нефть на Кубу в настоящее время, то ничего не имею против, неважно, Россия это или нет. Меня это не очень беспокоит», — отметил глава Белого дома.
Напомним, после обновления лицензии Минфина США Куба была включена в список стран, которым запрещено принимать российскую нефть. Целью изменений является снижение давления на мировые нефтяные рынки на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва поддерживает постоянный контакт с кубинскими партнерами. По его словам, Россия рассматривает различные варианты помощи Кубе в условиях текущих трудностей.