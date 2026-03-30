Пульмонолог Минздрава рассказала, как защититься от аллергии в сезон цветения

В период активного цветения растений аллергикам следует минимизировать контакт с пыльцой, соблюдая ряд защитных мер. Об этом рассказала пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Наталья Коповая.
По словам специалиста, в пик сезона окна в квартире и автомобиле должны быть плотно закрыты, а для очистки воздуха лучше использовать кондиционеры с фильтрами класса HEPA. Также эксперт рекомендует ежедневно проводить влажную уборку в жилых помещениях.
— После возвращения с улицы обязательно принять душ, промыть нос солевыми растворами и сменить одежду, на которой осела пыльца, — уточнила Коповая.
Для защиты от попадания аллергенов на слизистые врач советует использовать специальные назальные фильтры, задерживающие крупные частицы, и носить солнцезащитные очки с плотным прилеганием к лицу. Наиболее подходящим временем для прогулок эксперт назвала периоды сразу после дождя, когда влажный воздух очищен от взвешенных частиц.
Что касается лечения, врач подчеркнула, что подбор медикаментов должен осуществляться только специалистом. В зависимости от тяжести симптомов могут быть назначены антигистаминные препараты, назальные кортикостероиды или курс аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), передает РИА Новости.
Весной у многих людей обостряется сезонная аллергия, сопровождающаяся насморком, слезотечением, чиханием и зудом в горле. Эти симптомы могут ухудшать самочувствие и мешать привычному ритму жизни, однако специалисты отмечают, что их можно облегчить с помощью простых мер.