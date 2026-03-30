Во Флориде закрыли аэропорт из-за беспилотника: в воздух подняли вертолёты, началась проверка

В аэропорту Палм-Бич ввели ограничения из-за БПЛА вблизи самолёта Трампа.

Источник: Комсомольская правда

В США зафиксировали появление неопознанного дрона. Беспилотник заметили у аэропорта Палм-Бич во Флориде. Он пролетел вблизи самолета президента США Дональда Трампа. В результате в аэропорту ввели временные ограничения на полеты, сообщает телеканал CBS 12.

После инцидента в воздух подняли поисковые вертолеты. Они отслеживали направление дрона. На территории аэропорта проводят проверку, отмечает телеканал.

В материале также говорится, что Дональда Трампа не было на борту своего самолета. Ему ничего не угрожало. Воздушное судно президента США не готовилось ко взлету.

Два дня назад аэропорты в Вашингтоне приостановили работу. Их закрыли из-за странного запаха. Он доносился из диспетчерского центра, узнал телеканал ABC. Инцидент привел к длительным задержкам рейсов. Всего в ограниченном режиме работали пять аэропортов.

