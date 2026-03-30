В РФ апробацию оценки поведения учеников проводят в 89 школах

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Апробация системы оценки поведения обучающихся в 2025/26 учебном году проходит в 89 школах семи субъектов РФ. В ней принимают участие первые-восьмые классы, сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.