«У них не будет страны»: Трамп поставил ультиматум Ирану по требованиям США

Власти Ирана обязаны выполнить все требования США, или они потеряют своею страну. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на борту своего самолета.
«Они откажутся от ядерных вооружений. Они передадут нам ядерную пыль. Они сделают все, что мы хотим. Однако, если они это не сделают, то у них не будет страны», — сказал президент США.
Трамп добавил, что иранские власти предоставят Соединенным Штатам 20 танкеров с нефтью. По его словам, это «новый подарок» от Ирана, и перевозка нефти начнется уже завтра.
Ранее США предложили Ирану план из 15 пунктов. Его целью является разрешение ближневосточного конфликта на фоне экономических последствий кризиса для американской экономики.
В ответ иранские власти направили США официальное письмо. В нем они изложили свои требования. В числе условий Ирана: полное прекращение агрессии со стороны США и Израиля, а также возмещение ущерба за причиненный вред.