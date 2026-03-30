Чтобы все прошло чисто: полезные советы для стирки

Стиральная машина, пожалуй, неотъемлемая часть современного дома. «Вечерняя Москва» узнала о новейших технологиях, которые реализовали в этом бытовом приборе.

Стиральная машина, пожалуй, неотъемлемая часть современного дома. «Вечерняя Москва» узнала о новейших технологиях, которые реализовали в этом бытовом приборе.

Стиральная машина, пожалуй, неотъемлемая часть современного дома. Сегодня золотой стандарт — функциональность, тишина и энергоэффективность, рассказала «Вечерней Москве» ведущий бренд-менеджер одной из крупнейших компаний — производителей стиральных машин Анна Нужина.

— Благодаря передовым инверторным двигателям уровень шума при стирке снизился до комфортных 53−58 дБ, что в сочетании с классом энергосбережения А+++ позволяет без проблем стирать даже по ночам. Огромное внимание уделяется гигиене — глубокая обработка паром в специальных режимах бережно уничтожает аллергены и бактерии, размягчает ткани, избавляя от лишних складок, — рассказала «Вечерней Москве» эксперт.

«Старичок».

До 19 века стирка была не очень приятным занятием. Чаще всего использовался валек — плоский деревянный брусок с рукояткой, им выколачивали и полоскали белье. Зачастую он был с красивыми узорами.

Любые нужды.

Сегодня на просторах маркетплейсов можно встретить маленькие ручные стиральные машины для небольших предметов одежды.

Автоматизация.

А вот в конце 1940-х годов появляется первая автоматическая стиральная машина. Тогда же появились первые перфокарты — «предки» компьютеров — для автоматического запуска программ.

Всегда с собой.

В 2022 году разрабатывают первые умные стиральные машины. Ими можно управлять прямо со своего телефона.

Украли работу у прислуги.

В конце 1920-х годов начали появляться модели с прорывными для того времени функциями. Например, в стиральные машины встраивали насосы для слива воды, нагреватели и даже таймеры. В США это привело к сокращению прислуги.

Первый в своем роде.

В 1851 году в США зарегистрировали патент на первую стиральную машину с деревянным дырчатым барабаном. У нее не было мотора — вращать барабан приходилось с помощью рычага.

Чтобы все прошло чисто.

Мягкая поддержка. Если появилось желание постирать кроссовки, положите их в специальный мешок и добавьте в барабан парочку старых полотенец;Как облачко. При стирке пуховика добавьте к нему мячики для стирки и сухие махровые полотенца — они впитают лишнюю влагу при отжиме, и куртка высохнет намного быстрее;Не рекомендуется стирать в машинке галстуки. Они могут потерять форму из-за деформации внутреннего слоя;Перед тем как отправить в стирку одежду с большим количеством шерсти от домашних питомцев, пройдитесь по ней липким роликом, это значительно уменьшит вероятность поломки сливного насоса машинки.

В социальных сетях быстро набрал популярность ролик, в котором автор предупреждает о смертельной опасности использования стиральной машины. По его словам, нельзя доставать белье, пока устройство подключено к розетке, и не стоит мыться во время работы машинки — это чревато ударом тока. Действительно ли стиральная машина может быть настолько опасной и возможно ли предотвратить несчастный случай, «Вечерняя Москва» узнала у ведущего научного сотрудника кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслана Борисова.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше