В Иркутской области за март выдворили 120 иностранцев за пределы РФ

Судебные приставы Приангарья в марте принудительно выдворили за пределы России 120 иностранных граждан. Все они были признаны судами виновными в нарушении миграционного законодательства РФ.
«Иностранцы, прибывшие в регион для работы, нарушили правила въезда в страну или режим пребывания. По решению суда каждый из них получил административный штраф, а также дополнительное наказание в виде запрета на въезд в Россию сроком на пять лет», — рассказали в региональном УФССП.
В ведомстве отметили, что работа по пресечению нелегальной миграции ведется планомерно. Всего с начала 2026 года судебные приставы принудительно выдворили из Российской Федерации 250 иностранцев, которые находились на территории региона с нарушениями закона.
В Главном управлении ФССП обратились к иностранным гражданам, планирующим работу или временное пребывание в Иркутской области, с призывом строго соблюдать требования закона.
«Незнание закона не освобождает от ответственности. Всем гостям, прибывающим в нашу страну, необходимо заранее ознакомиться с правилами въезда, пребывания и трудоустройства. Это позволит избежать серьезных последствий, таких как крупные штрафы и многолетний запрет на въезд в Россию», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области выдворили более 600 иностранцев в 2025 году.