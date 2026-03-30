В дикую природу Казахстана выпустили краснокнижную птицу

29 марта 2026 года на территории ГНПП «Алтын-Эмель» области Жетысу прошло экологическое мероприятие по выпуску сокола-балобана в естественную среду обитания, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Мероприятие проводилось в рамках проекта «Восстановление популяции сокола-балобана на юго-востоке Казахстана», рассчитанного на 2026−2028 годы. Об этом передает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК на своей странице в Instagram.

Основная цель:

восстановление численности редкого вида, занесенного в Красную книгу Казахстана; сохранение биоразнообразия и поддержание экологического баланса.

Среди гостей мероприятия были представители из Саудовской Аравии.

Фото: Instagram/qazaqormany.

По мнению организаторов, реализация проекта позволит увеличить численность сокола-балобана в дикой природе обитания, укрепить экосистему региона и повысить интерес общества к вопросам охраны окружающей среды.

В ближайшее время Россия передаст Казахстану четырех амурских тигров для восстановления популяции. Сейчас специалисты на Дальнем Востоке подбирают особей, занесенных в Красную книгу, для отправки в республику в рамках совместного проекта.