С 1 апреля камеры начнут фиксировать новые нарушения ПДД в Новосибирске

С 1 апреля 2026 года вступают в силу изменения, которые значительно расширяют возможности дорожных камер и переводят оформление ДТП в цифровой формат. Эти нововведения затронут всех водителей.
Камеры станут строже
Автоматические комплексы будут фиксировать не только превышение скорости и проезд на красный свет, но и:
* выезд на полосу общественного транспорта в часы её работы;
* движение по обочине;
* нарушение разметки при перестроении и повороте;
* проезд под запрещающие знаки «только направо» или «только налево».
Информация о местах установки камер будет размещена не только на дорожных знаках, но и в навигационных сервисах, связанных с официальными базами данных. Рекомендуется обновить навигатор до начала апреля.
Электронный европротокол и документы
Оформление ДТП по европротоколу станет полностью цифровым. Все необходимые действия можно будет выполнить через приложение «Госуслуги. Авто» или мобильные приложения страховых компаний. Бумажные схемы больше не понадобятся, что снизит риск ошибок и отказов в выплатах. Важно заранее убедиться, что приложение установлено и данные об автомобиле и полисе ОСАГО актуальны.
Контроль за состоянием водителей
В некоторых регионах усилятся выборочные проверки на состояние опьянения. Они будут проводиться преимущественно в местах повышенного риска, таких как после массовых мероприятий, на выездах из зон отдыха и на загородных трассах. Особое внимание будет уделяться борьбе с усталостью за рулём и влиянием лекарств, снижающих реакцию водителей.
Новые правила уведомления о штрафах.
С апреля большинство уведомлений о штрафах будут приходить в электронном виде — в личный кабинет на «Госуслугах» и в банковские приложения. Срок для оплаты штрафа со скидкой 50% будет отсчитываться с момента появления документа в электронном виде, а не даты получения бумажного письма.
Что сделать до 1 апреля
* Обновить навигатор.
* Проверить данные автомобиля и ОСАГО в приложении «Госуслуги. Авто».
* Установить приложение, если оно ещё не установлено.
* Повторить правила дорожного движения, особенно разделы о разметке и дорожных знаках.
* Оплатить имеющиеся штрафы, чтобы не упустить возможность получить скидку.
Как изменится повседневная езда
Новые правила не требуют срочной замены документов, однако меняют подход к контролю: теперь камеры фиксируют больше нарушений, которые ранее могли остаться незамеченными. Особое внимание стоит уделить движению по выделенным полосам, обочинам, перестроениям через сплошную линию и сложным перекрёсткам.
Привычка «я всегда так здесь езжу» с 1 апреля может привести к серии штрафов. Лучше потратить 15 минут заранее, чтобы потом не удивляться. Проверьте данные, обновите навигатор и освежите в памяти правила — и ездите спокойно.
