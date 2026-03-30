С 1 апреля камеры начнут фиксировать новые нарушения ПДД в Новосибирске

Оформление ДТП по европротоколу станет полностью цифровым. Все необходимые действия можно будет выполнить через приложение «Госуслуги. Авто» или мобильные приложения страховых компаний. Бумажные схемы больше не понадобятся, что снизит риск ошибок и отказов в выплатах. Важно заранее убедиться, что приложение установлено и данные об автомобиле и полисе ОСАГО актуальны.