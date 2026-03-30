Новосибирские вузы вошли в рейтинг трудоустройства выпускников

Новосибирские вузы и колледжи вошли в национальные рейтинги трудоустройства выпускников, которые ежегодно публикуются на портале «Работа России». В основе — два показателя: сколько выпускников находят работу через два года после учёбы и какую зарплату они получают.
В этом году оценку дали сразу по 185 направлениям в вузах и 47 — в системе среднего профобразования. Новосибирск в рейтингах представлен широко — сразу в нескольких десятках списков. Лучше всего себя показали направления, связанные с IT, физикой, авиастроением и медициной.
Среди университетов особенно заметен Новосибирский государственный университет. Он вошёл в число лидеров сразу по нескольким направлениям. Так, по наукам о земле вуз занял первое место среди крупных выпусков. В биологии — третье место, в физике — восьмое, а в математике — девятое. Также университет удерживает позиции в экономике, юриспруденции и даже востоковедении.
В сфере информационных технологий НГУ оказался на седьмой строчке среди крупнейших вузов. В магистратуре по IT хорошие результаты показали и другие новосибирские вузы — например, СибГУТИ.
Отдельно выделяется Новосибирский государственный технический университет. Он вошёл в топ-5 по направлению авиационной и ракетно-космической техники, а также занял шестое место в аэронавигации.
В медицине в числе заметных участников оказался НГМУ. Университет вошёл в топ-20 как по программам базового уровня, так и в магистратуре.
Архитектурные направления тоже показали стабильные результаты. Университет архитектуры, дизайна и искусств и Сибстрин вошли в число лучших сразу в нескольких категориях.
Хорошие позиции есть и у аграрного университета — особенно в магистратуре по ветеринарии, где он занял третье место.
Не отстают и колледжи. В IT-направлении в числе лидеров оказался Высший колледж информатики при НГУ. В машиностроении в десятку вошёл авиационный технический колледж имени Галущака. В химической отрасли высокую позицию занял колледж имени Менделеева.
В педагогике и культуре новосибирские учреждения тоже попали в верхние строчки. Например, областной колледж культуры и искусств оказался в топ-10, а педагогические колледжи региона заняли ряд сильных позиций в своих группах.