Новосибирские вузы вошли в рейтинг трудоустройства выпускников

Среди университетов особенно заметен Новосибирский государственный университет. Он вошёл в число лидеров сразу по нескольким направлениям. Так, по наукам о земле вуз занял первое место среди крупных выпусков. В биологии — третье место, в физике — восьмое, а в математике — девятое. Также университет удерживает позиции в экономике, юриспруденции и даже востоковедении.