Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 60 тонн сельди перевозили с нарушением температуры в Приморье

Проведенные замеры в толще продукции показали минус 16,7 градуса.

В Приморье Россельхознадзор выявил серьезное нарушение температурного режима при перевозке почти 60 тонн мороженой сельди. В середине февраля инспекторы досмотрели подконтрольный товар — неразделанную глазированную мороженую сельдь, загруженную в железнодорожный вагон-термос на территории железнодорожного тупика во Владивостоке. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Проведенные замеры температуры в толще продукции показали минус 16,7 градуса, хотя по требованиям и в соответствии с документами изготовителя рыба должна транспортироваться при минус 18 градусов. Нарушение могло привести к ухудшению качества продукции.

В результате вся партия сельди была направлена на дозаморозку до необходимой температуры.