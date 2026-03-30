Почти 60 тонн сельди перевозили с нарушением температуры в Приморье

В Приморье Россельхознадзор выявил серьезное нарушение температурного режима при перевозке почти 60 тонн мороженой сельди. В середине февраля инспекторы досмотрели подконтрольный товар — неразделанную глазированную мороженую сельдь, загруженную в железнодорожный вагон-термос на территории железнодорожного тупика во Владивостоке. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Проведенные замеры температуры в толще продукции показали минус 16,7 градуса, хотя по требованиям и в соответствии с документами изготовителя рыба должна транспортироваться при минус 18 градусов. Нарушение могло привести к ухудшению качества продукции.
В результате вся партия сельди была направлена на дозаморозку до необходимой температуры.