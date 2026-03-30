В Комсомольске стажер-директор похитила кассу магазина

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции задержали 29-летнюю работницу супермаркета, которую подозревают в присвоении крупной суммы денег. Ирония ситуации в том, что женщина, проработавшая в магазине больше года, на момент совершения преступления проходила стажировку на должность директора торговой точки. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пропажа обнаружилась во время инкассации: в одной из точек торговой сети не досчитались 70 тысяч рублей. Представитель компании немедленно обратилась в полицию. Сотрудники отдела экономической безопасности изучили записи с камер видеонаблюдения и быстро вычислили причастную.
Выяснилось, что подозреваемая в течение недели несколько раз запускала руку в кассу, забирая различные суммы наличными. Все украденные деньги комсомольчанка потратила на личные нужды. На данный момент ущерб возмещен лишь частично, чтобы хоть как-то покрыть недостачу, полицейские изъяли у фигурантки смартфон.
Сейчас в отношении ранее не судимой горожанки возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Максимальное наказание, которое ей грозит, два года лишения свободы. Женщина находится под подпиской о невыезде.
