Трамп: Куба станет «следующей» уже через короткий промежуток времени

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Куба будет «следующей» для США, по его словам, речь идёт о «коротком промежутке времени».
«Они будут следующими уже через короткое время», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Трамп отметил, что Куба оказалась «в состоянии упадка», но не сказал, что имеет в виду.
В январе американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Кубы ведут подготовку к возможному вторжению Соединённых Штатов.
Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».