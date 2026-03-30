Двух россиянок более трех месяцев удерживают в иммиграционном центре США

Двух россиянок, задержанных после несанкционированного въезда на территорию военной базы США «Кэмп Пендлтон» в Калифорнии, уже более трех месяцев удерживают в иммиграционном центре Otay Mesa Detention Center в Сан-Диего. Об этом стало известно в понедельник, 30 марта.
Кристина и Наталья продолжают числиться под стражей в том же учреждении, передает РИА Новости.
27 января в пресс-службе российского посольства в США рассказали, что американские власти задержали двух женщин из России, которые якобы въехали на территорию военной базы в штате Калифорния, они ожидают репатриации. По данным СМИ, уроженки Самары путешествовали по США на автомобиле. Когда они ехали по трассе в Сан-Диего, то проголодались и решили заехать в ближайший McDonald’s. Навигатор построил самый короткий маршрут, и россиянки свернули с дороги.
5 февраля представитель Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США заявил, что две гражданки России, задержанные в январе якобы за попытку въезда на территорию военной базы в Калифорнии, находились в США незаконно.