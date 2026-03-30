Россиян ждет рабочий понедельник после Пасхи

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пасха, которая в 2026 году выпадает на 12 апреля, не является государственным праздником в России, поэтому выходной день с воскресенья на понедельник — 13 апреля — переноситься не будет, за исключением Крыма. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Важно понимать, что Россия — это многонациональная страна, где помимо православных также проживают представители и других конфессий. Соответственно, официально выходной день на православный праздник Пасхи не устанавливается», — сказал Машаров.
Он отметил, что 14-я статья Конституции РФ подчеркивает светский характер страны, запрещая какой-либо конфессии занимать доминирующее положение. Статья 6 Трудового кодекса предоставляет органам государственной власти субъектов РФ право устанавливать дополнительные нерабочие (праздничные) дни.
«На основании указа главы Республики Крым от 12.01.2026 “О нерабочих праздничных днях на территории Республики Крым” в связи с празднованием Пасхи крымчане смогут дополнительно отдохнуть в понедельник, 13 апреля», — уточнил Машаров.
По его словам, Пасха всегда отмечается в воскресенье, для большинства работающих людей отдых гарантирован в субботу и воскресенье. Все праздничные нерабочие даты перечислены в статье 112 Трудового кодекса РФ. Всего таких дат восемь.