Россиян ждет рабочий понедельник после Пасхи

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пасха, которая в 2026 году выпадает на 12 апреля, не является государственным праздником в России, поэтому выходной день с воскресенья на понедельник — 13 апреля — переноситься не будет, за исключением Крыма. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.