Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян ждет рабочий понедельник после Пасхи

Исключением станет Крым, напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пасха, которая в 2026 году выпадает на 12 апреля, не является государственным праздником в России, поэтому выходной день с воскресенья на понедельник — 13 апреля — переноситься не будет, за исключением Крыма. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Важно понимать, что Россия — это многонациональная страна, где помимо православных также проживают представители и других конфессий. Соответственно, официально выходной день на православный праздник Пасхи не устанавливается», — сказал Машаров.

Он отметил, что 14-я статья Конституции РФ подчеркивает светский характер страны, запрещая какой-либо конфессии занимать доминирующее положение. Статья 6 Трудового кодекса предоставляет органам государственной власти субъектов РФ право устанавливать дополнительные нерабочие (праздничные) дни.

«На основании указа главы Республики Крым от 12.01.2026 “О нерабочих праздничных днях на территории Республики Крым” в связи с празднованием Пасхи крымчане смогут дополнительно отдохнуть в понедельник, 13 апреля», — уточнил Машаров.

По его словам, Пасха всегда отмечается в воскресенье, для большинства работающих людей отдых гарантирован в субботу и воскресенье. Все праздничные нерабочие даты перечислены в статье 112 Трудового кодекса РФ. Всего таких дат восемь.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше