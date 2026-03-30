На этой неделе погода в Красноярске изменится

В Красноярске конец марта будет прохладным, а с наступлением апреля синоптики обещают потепление. Также ожидаются перепады атмосферного давления: от нормального до высокого и низкого.
В понедельник днем будет лишь 0, −2 °C, ясно, преимущественно без осадков, ветер — северо-западный 6−11 м/с. В ночь на вторник — около −9 °C, а днем — до +5 °C, почти безветренно, облачно, но сухо.
В среду, 1 апреля, в течение суток температура воздуха составит от −4 до +7 °C, облачность сохранится, ветер будет умеренным.
В четверг ожидается 0…+6 °C, в пятницу — в пределах +1…+5 °C. В эти дни возможны небольшие осадки и усиление ветра до 12 м/с.
А в первые выходные второго весеннего месяца разные синоптики обещают красноярцам прогрев воздуха до +8, +13 °C.
