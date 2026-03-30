Двух россиянок с января держат в центре временного содержания в США: они находятся «под стражей у ICE»

В январе стало известно об аресте россиянок Натальи Дудиной и Кристины Малышко в США. Они заехали на территорию военной базы «Кэмп Пендлтон». Россиянки до сих пор остаются в центре временного содержания. Они находятся «под стражей у ICE» уже три месяца, свидетельствуют данные базы Службы иммиграционного и таможенного контроля США.
Граждане РФ пребывают в иммиграционном центре Otay Mesa Detention Center в Калифорнии. Наталья Дудина и Кристина Малышко незаконно въехали на территорию военной базы. При этом они могли попасть туда по ошибке. Официальные лица США не комментировали арест россиянок.
Посольство РФ в Вашингтоне подтвердило задержание граждан. Об одной из женщин стала известна некоторая информация. Наталья Дудина эмигрировала в США в 2021 году. Она запросила политическое убежище. Затем в апреле 2023 года женщина получила разрешение на работу.
По имеющимся сведениям, задержанные — уроженки Самары. Инцидент произошел во время поездки на автомобиле в районе Сан-Диего. Россиянки последовали указаниям навигатора и съехали с трассы. Дорога проходила через закрытую зону военного объекта. Женщин задержали на парковке.
МИД РФ предупредил об «охоте» на граждан России за рубежом. Сообщается об активизации американских спецслужб. МИД в связи с этим предупредил граждан РФ об угрозе задержаний «по всему миру». Министерство иностранных дел фиксирует рост угрозы арестов россиян «в третьих странах». Они регулярно совершаются по запросам спецслужб США. С чем это связано — неизвестно.
Ранее на территории Паттайи обнаружили убитой гражданку России. Женщину 1990-го года нашли мертвой несколько дней назад. Правоохранители уже задержали предполагаемого убийцу туристки. Как сообщили в российском посольстве в Таиланде, арестован гражданин РФ И. З. Мухаметзянов. Уточняется, что подозреваемый 1983 года рождения. Материалы по делу направлены консульским отделом посольства в следственное управление СК России по Республике Башкортостан. Родственников убитой проинформировали о порядке репатриации дела женщины.