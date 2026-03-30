«Больше всего хотел бы»: Трамп рассказал о планах по захвату нефти Ирана

США хотят захватить иранскую нефть и будут следовать венесуэльскому сценарию. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Financial Times.
«Честно говоря, больше всего я хотел бы забрать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: “Зачем ты это делаешь?” Но они глупые люди», — сказал глава Белого дома.
Трамп рассматривает этот шаг как аналогичный январской операции в Венесуэле, где США намерены контролировать нефтяную отрасль страны. Президент не исключил, что Вашингтон может попытаться захватить остров Харк.
Напомним, что США готовят наземную операцию в Иране. Согласно информации американских СМИ, на Ближний Восток уже направляются подразделения армии и морской пехоты. Ожидается, что в ближайшее время они могут начать вторжение.
Как писал KP.RU, Иран начал укреплять военное присутствие на Харке. Тегеран направил на остров дополнительные войска и системы ПВО в рамках подготовки к возможной наземной операции США.