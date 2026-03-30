Фильм «Твое сердце будет разбито» возглавил кинопрокат в РФ на выходных

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мелодрама «Твое сердце будет разбито», снятая по роману писательницы Анны Джейн, стала лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 206 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 26 по 29 марта.