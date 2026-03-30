В школы Новосибирска могут вернуть оценку поведения учащихся

Школы смогут выбрать один из трёх вариантов оценивания: «зачёт — незачёт», пятибалльную шкалу или трёхбалльную.

Источник: РИА "Новости"

Министерство просвещения планирует ввести систему оценивания поведения учащихся с 1 по 11 классы во всех российских школах. Подобная система существовала в советских школах, где «неуд» по поведению мог грозить недопуском к экзаменам.

Согласно проекту приказа, поведение учащихся будут оценивать по пяти критериям:

  1. Учебная этика и прилежание;

  2. Соблюдение дисциплины;

  3. Использование гаджетов (полный запрет на уроках);

  4. Социальная активность;

  5. Личные качества.

Школы смогут выбрать один из трёх вариантов оценивания:

  • «зачёт — незачёт»;

  • пятибалльную шкалу;

  • трёхбалльную («неуд», «удовлетворительно», «образцовое поведение»).