В школы Новосибирска могут вернуть оценку поведения учащихся

Министерство просвещения планирует ввести систему оценивания поведения учащихся с 1 по 11 классы во всех российских школах. Подобная система существовала в советских школах, где «неуд» по поведению мог грозить недопуском к экзаменам.
Согласно проекту приказа, поведение учащихся будут оценивать по пяти критериям:
Учебная этика и прилежание;
Соблюдение дисциплины;
Использование гаджетов (полный запрет на уроках);
Социальная активность;
Личные качества.
Школы смогут выбрать один из трёх вариантов оценивания:
«зачёт — незачёт»;
пятибалльную шкалу;
трёхбалльную («неуд», «удовлетворительно», «образцовое поведение»).