Какой праздник в церкви отмечают 30 марта

Сегодня, 30 марта, православная церковь чтит память преподобного Макария, игумена Калязинского, известного как чудотворца (1483). Его жизнь — это путь к самоотречению ради служения Богу и людям. Ранние годы и призвание Родился в 1400 году в боярской семье в селе возле города Кашина. С юности Матфей стремился к монашеству, но по воле родителей вступил в брак. Вскоре его постигла череда утрат: сначала умерли родители, а через три года скончалась и супруга Елена. Освободившись от всех мирских уз, Матфей принял постриг в Николаевском Клобуковском монастыре. В поисках уединения он покинул монастырь, выбрав укромное место между двумя озерами возле Волги, в 18 верстах от Кашина. Основание монастыря и чудеса Здесь, водрузив крест, он положил начало будущей обители. Вскоре на это место обратил внимание местный землевладелец, боярин Иван Коляга. Опасаясь, что монастырь займет его земли, он задумал убить отшельника. Но Господь не допустил злодеяния: боярина внезапно поразила тяжелая болезнь. Раскаявшись в своем намерении, Коляга приказал нести себя к преподобному. У ног святого он просил прощения. «Бог простит тебя», — ответил Макарий. Желая загладить вину, боярин отдал монастырю свои земли. Иноки воздвигли храм во имя Пресвятой Троицы. Слава о подвижнике росла, и к нему стали стекаться ученики. Братия избрала Макария своим игуменом. Несмотря на сан, он трудился наравне со всеми и отличался крайним смирением. Подвиги и кончина Преподобный Макарий вёл жизнь полную лишений. Он носил ветхую, заплатанную одежду, сам вырезал на токарном станке церковную утварь и наставлял как монахов, так и мирян, не делая различий между знатными и простыми. По преданиям он исцелял больных и бесноватых. Преставился святой 17 марта 1483 года. Уже после смерти на его теле обнаружили тяжелые вериги, которые он носил втайне от всех. Нетленные мощи преподобного были обретены 26 мая 1521 года при строительстве нового храма. Собор 1547 года установил ему повсеместное празднование. Память преподобного чтут 30 марта (новый стиль), в день его кончины, и 8 июня (новый стиль) — в день обретения его святых мощей. Что еще празднуется в церкви 30 марта Сегодня, 30 марта, в церкви почитают память преподобного Алексия, человека Божия (411), мученика Марина (260), Святителя Патрикия, просветителя Ирландии (451), преподобного Парфения Киевского (1855), а также священномучеников Александра пресвитера (1919) и Виктора пресвитера (1942). 30 марта 2026 года, понедельник, открывает шестую неделю Великого Поста.