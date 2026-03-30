Следком проверит качество воды в городе Красноярского края после жалоб жителей

Качеством воды в городе Заозерный Рыбинского округа заинтересовался Бастрыкин.

Источник: Комсомольская правда

30 марта стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у коллег из Красноярского края доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей города Заозерный на качественное водоснабжение. Напомним, в этом населенном пункте Рыбинского муниципального округа проживает около десяти тысяч человек (на 2021 год).

Поводом стали многочисленные жалобы горожан в интернете на непригодную для потребления воду, которая бежит из кранов. Сообщается, что она не соответствует санитарным нормам, однако обращения в разные инстанции для устранения проблем оказались безрезультатными.

В Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии завели уголовное дело. О ходе и результатах расследования будут информировать центральный аппарат ведомства, в котором взяли на контроль сложную ситуацию с водоснабжением в Заозерном.