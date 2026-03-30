Заморозки ожидаются в последние дни марта в Красноярске

В Красноярске в последние дни марта ожидаются заморозки. Об этом сообщает Гидрометцентр.
По данным синоптиков, в понедельник, 30 марта, дневная температура прогнозируется около +1 градуса. Небо будет ясным, осадков не предвидится. К вечеру столбики термометров опустятся до −8 градусов.
Уже завтра, 31 марта, в город вернется небольшое потепление — днем воздух прогреется до +5 градусов, однако ожидается облачная погода. Ночью температура вновь снизится до −5, не исключен снег.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске талые воды затопили 8 садовых участков и 3 дома.