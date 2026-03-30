Аэропорт Красноярск перешел на весенне-летнее расписание

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Международный аэропорт Красноярск им. Д. А. Хворостовского с 29 марта перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 24 октября.

Источник: НИА Красноярск

Международные рейсы — регулярные и чартерные — будут выполняться в 10 стран: Азербайджан, Армению, Вьетнам, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Таиланд, Турцию, Узбекистан.

По направлениям внутри России продолжится выполнение рейсов в населенные пункты Дальневосточного федерального округа: Анадырь, Благовещенск, Владивосток, Ленск, Мирный, Нерюнгри, Нижнеангарск, Олекминск, Полярный, Таксимо, Талкан, Улан-Удэ, Хабаровск, пос. Чара, Читу, Южно-Сахалинск, Якутск.

Также будут осуществляться полеты в города Европейской части России: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новый Уренгой, Сургут, Тюмень, Челябинск, Уфу.

В южную часть России продолжится выполнение рейсов в Сочи, Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды и Махачкалу.

В Сибирском федеральном округе в весенне-летнем периоде полеты будут осуществляться в Абакан, Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Кызыл, Новокузнецк, Томск, Иркутск, Омск и Новосибирск.

Продолжится выполнение регулярных рейсов по Красноярскому краю, отмечает пресс-служба аэропорта.