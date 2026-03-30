Две россиянки, задержанные в Калифорнии в январе, остаются под стражей

Согласно информации ведомства, они помещены в иммиграционный центр временного содержания в районе Отай-Месса в городе Сан-Диего.
Напомним, ранее сообщалось, что одна из задержанных в Калифорнии россиянок перебралась в США ещё в ноябре 2021 года, попросив у американских властей «политического убежища». В апреле 2023 года женщина получила разрешение на работу в этой стране. В Соединённых Штатах она вместе с подругой путешествовала на автомобиле.
На допросе после задержания женщины рассказали, что хотели добраться до ближайшего «Макдоналдса» в Сан-Диего, но навигатор случайно завёл их на территорию военной базы.
Власти США предъявили им обвинение по уголовной статье.