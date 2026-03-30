Школьник из Хабаровского края стал победителем технологической олимпиады по «Инфохимии»

Ученик 10 класса математического лицея из Хабаровска Андрей Петров стал победителем в индивидуальном и командном турнире Национальной технологической олимпиады. Олимпиада проходит в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» президентского нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
«Стали известны результаты Национальной технологической олимпиады (НТО) — самых масштабных инженерных соревнований для школьников и студентов в России. В этом году заявки на участие подали более 220 тысяч учащихся со всей страны, а финал прошёл на площадках ведущих университетов и технологических компаний России», — говорится в сообщении.
Финалисты профиля обучали нейросети предсказывать поведение металлов в агрессивных средах и анализизоровать свойства защитных веществ. Итогом работы команд стал ИТ-инструмент, который предсказывает эффективность новых антикоррозийных составов, позволяя индустрии нефтехимии находить лучшие решения без затрат на реальные химические измерения.
Победителями профиля «Инфохимия» стали Дмитрий Чехлов из новосибирского лицея № 22 «Надежда Сибири», Андрей Петров из хабаровского Математического лицея и Денис Олиневич из гимназии № 44 в Иркутске.
Победители и призёры НТО получают льготы при поступлении в ведущие вузы страны — зачисление без экзаменов или 100 баллов по профильному предмету ЕГЭ.
Напомним, что школа МЧС в Хабаровске получила право открыть очную площадку ТехноГТО в 2026 году. Она сможет принимать очные нормативы технологической грамотности и вручать лучшим участникам золотые значки ТехноГТО. комплекс ТехноГТО является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Президентской платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке Движения Первых и НИУ ВШЭ. С 2025 года в Хабаровске также работает площадка ТехноГТО в Центре цифрового образования детей IT-куб на базе Краевого центра образования.