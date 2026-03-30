Школьник из Хабаровского края стал победителем технологической олимпиады по «Инфохимии»

Напомним, что школа МЧС в Хабаровске получила право открыть очную площадку ТехноГТО в 2026 году. Она сможет принимать очные нормативы технологической грамотности и вручать лучшим участникам золотые значки ТехноГТО. комплекс ТехноГТО является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Президентской платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке Движения Первых и НИУ ВШЭ. С 2025 года в Хабаровске также работает площадка ТехноГТО в Центре цифрового образования детей IT-куб на базе Краевого центра образования.