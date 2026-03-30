Вузы и колледжи Красноярского края вошли в ТОП рейтингов трудоустройства выпускников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На портале «Работа России» опубликованы национальные рейтинги образовательных организаций по уровню трудоустройства выпускников.
В топ-3 рейтингов по различным направлениям вошли 10 высших учебных заведений и образовательных учреждений системы СПО региона.
По данным рейтингов, высокий уровень трудоустройства и зарплат среди профессиональных образовательных организаций — у выпускников Норильского техникума промышленных технологий и сервиса, Таймырского колледжа, Норильского педагогического колледжа и Игарского многопрофильного техникума. Эти учебные заведения возглавили рейтинги колледжей в сфере «Металлургия» (среди колледжей с большой и малой численностью выпускников), «Педагогика» (малая численность выпускников) и «Химическая отрасль» (малая численность выпускников) соответственно.
Норильский медицинский техникум занял второе место по направлению «Клиническая и профилактическая медицина» (малая численность выпускников), Дивногорский техникум лесных технологий в сфере «Лесная отрасль» (малая численность выпускников).
Молодые люди, получившие образование в Красноярском филиале Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации им. Главного маршала авиации А. А. Новикова по профилю «Транспортная отрасль» (большая численность выпускников), также без труда находят работу по специальности: у колледжа второе место среди учебных заведений системы СПО с большей численностью выпускников в этой сфере.
Рейтинг вузов, готовящих самых востребованных бакалавров в области прикладной геологии, горного и нефтегазового дела, возглавил Заполярный государственный университет. Также он вошел в топ-3 вузов с малой численностью выпускников по таким направлениям как «Техника и технология строительства», «Технологии материалов» и «Электро- и теплоэнергетика». Востребованы на рынке труда и магистры со знаниями в сфере аэронавигации, получившие образование в Университете Решетнёва. Вуз на втором месте среди высших учебных заведений с большим количеством выпускников этой специальности, сообщается на портале регионального Правительства.
В первую тройку вузов, готовящих самых востребованных на рынке труда бакалавров и магистров по таким направлениям как «Компьютерные и информационные науки», «Электро- и теплоэнергетика», «Аэронавигация» и «Химия» вошел Сибирский федеральный университет.
Отметим, что национальные рейтинги по трудоустройству выпускников составляются ежегодно по поручению Президента России. Это одно из мероприятий национального проекта «Кадры».